De volta aos palcos! Xuxa anuncia nova turnê

Segura a emoção! A rainha dos baixinhos que marcou a infância de milhares de brasileiros estará de volta aos palcos! Em uma postagem feita em conta no Instagram, usando uma foto da filha Sasha bebê, Xuxa anunciou que entrará em turnê ainda em 2019.

Até o momento, foi revelada apenas a data de estreia do espetáculo, que acontece no dia 17 de agosto, no Credicard Hall em São Paulo. Intitulada “Xuxa Xou”, a atração é uma continuação do mesmo show apresentado pela artista no ano passado e, por enquanto, só tem ingressos disponíveis para clientes Credicard (que ganham também 15% de desconto no valor das entradas). O público geral pode adquirir os bilhetes na próxima quinta-feira (4). Os valores variam entre R$ 50 e R$ 600. Por enquanto, ainda não se sabe ao certo em quais partes do país a turnê acontecerá.

