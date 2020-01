Celebridades Débora Nascimento se diverte com Bella na piscina e encanta a web

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Débora brincou com a filha na piscina. Foto: Reprodução/Instagram Débora brincou com a filha na piscina. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Débora Nascimento arrancou suspiros dos seguidores no sábado (4) ao compartilhar uma foto cheia de amor em seu perfil no Instagram. No clique, a atriz aparece se divertindo na piscina com a pequena Bella, de 1 ano e 9 meses, fruto do relacionamento com o ator José Loreto.

A foto teve mais de 100 mil curtidas e os seguidores encheram o espaço de comentários com elogios para a dupla. “Que lindeza de imagem”, escreveu uma. “Todo amor numa foto”, acrescentou outra. “Que explosão de fofura em uma foto só”, afirmou uma terceira.

Débora assumiu um relacionamento em setembro de 2019 com o dermatologista Luiz Perez. A atriz, de 35 anos, viveu uma separação polêmica com o ex-marido, José Loreto, após rumores de traições do ator.

