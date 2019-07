Décima edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça em Picada Café

A Rede Pampa recebeu nesta quinta-feira (25), a comitiva de Picada Café para convidar para a décima edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça que acontece na cidade. Este ano, a feira vai contar com dezoito expositores. O evento ocorre no Parque Jorge Kuhn, nos dois primeiros finais de semana de agosto.

Quem for até o local vai conferir de perto a gastronomia alemã, comidas típicas, muita música e diversão. Além disso, os visitantes vão encontrar também a Feira de Agricultura Familiar e a 2ª Multifeira de Negócios.

A rainha de Picada Café, Paula Welter, contou que no espaço vão ter oficinas de cuca, oficinas de como ser um bom anfitrião, o tradicional encontro de carros antigos que já está na sua quinta edição, e também o 46º Caminhos e Trilhas e o roteiro turístico rural.

Os interessados para participar das oficinas só precisam chegar no parque, porém para fazer o Caminhos e Trilhas ou o roteiro turístico, é preciso fazer uma inscrição no site da prefeitura da cidade para a reserva de vagas. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

PROGRAMAÇÃO:

03/08 – Sábado

9h- Abertura do Parque

10h- Abertura Oficial

11h- Bandinha Típica Alemã Sol de Verão

13h30min- Banda Munich

14h30min- Oficina de Culinária: Cuca de milho – Ministrante: Elisete Beatriz Benke – Emater/ASCAR

15h- Apresentação do Grupo de Danças Alemãs Verbunden Durch Den Tanz

15h30min – Banda Munich

16h– Roda de conversa: delícias de Picada Café

18h- Encerramento das Atividades

04/08 – Domingo

8h- Abertura do Parque

8h30min- V Encontro de Carros Antigos

10h- Bandinha Típica Alemã Elite

12h- Concerto da Orquestra de Sopros de Picada Café

13h– Oficina “Seja um bom anfitrião”- Ministrante: Janete Kunz/Servindo Amor

13h30min- Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Volkstanzgruppe Johannetertal

14h- Banda do Barril

14h30min- Oficina de Culinária: Cuca alemã – Ministrante: Elisete Beatriz Benke – Emater/ASCAR

15h45min- Apresentação de Danças Folclóricas Alemãs – Escola Municipal 25 de Julho

16h- Banda do Barril

18h- Encerramento das atividades

10/08 – Sábado

8h30min- Abertura do Parque

9h- Roteiro Turístico Rural – Sabores e Cafés da Colônia*

10h- Bandinha Típica Alemã Sol de Verão

10h30min- Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs – Escola Municipal Santa Joana Francisca

11h- Apresentação do Coral e Vocal de Picada Café

12h- Concerto da Orquestra de Sopros de Picada Café

13h- Oficina “Seja um bom anfitrião” – Ministrante: Janete Kunz/Servindo Amor

13h- Orquestra Continental

14h30min- Oficina de culinária: cuca de arroz – Ministrante: Elisete Beatriz Benke – Emater/ASCAR

15h- Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs – Escola Municipal Quatro Estações

15h30min- Orquestra Continental

18h- Encerramento das atividades

11/08 – Domingo

7h30min- Abertura do Parque

8h- 46º Caminhos e Trilhas*

10h- Bandinha típica alemã

13h- Participação da Herta Klein

13h30min- Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Volkstanzgruppe Johannetertal

14h- Orquestra La Montanara

14h30min- Oficina de culinária: cuca sovada de ricota – Ministrante: Elisete Beatriz Benke – Emater/ASCAR

15h30min- Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs – Escola Municipal Amiguinho

16h- Orquestra La Montanara

18h- Encerramento da festa

