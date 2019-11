Na manhã deste domingo (03), a Defesa Civil do Estado e a Brigada Militar, através do Batalhão de Aviação, estruturaram uma operação de ajuda humanitária para uma comunidade de 70 famílias da ilha Santo Antônio, no Delta do Rio Camaquã.

A comunidade está isolada há 24 horas, inacessível por terra e via aquática. A operação consiste no estabelecimento de uma linha de suporte logístico, com emprego de helicóptero para o transporte de gêneros alimentícios e água potável.