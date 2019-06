Defesa de Lula tenta nova chicana para atrasar recurso à nova condenação

Desta vez, a defesa de Lula, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, tentando atrasar o recurso que tramita na 8ª Seção do TRF-4, suscitou a suspeição do desembargador Gebran Neto. O próprio desembargador Gebran Neto, relator da Lava-Jato no TRF-4, negou pedido de suspeição feito contra ele pelos advogados do prisioneiro e determinou que o caso seja examinado pela 4ª Seção, mas sem a presença dele no julgamento.

A nova condenação

O recurso se refere ao processo do sítio de Atibaia. Em janeiro deste ano, a juíza Gabriela Hardt condenou Lula a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro no processo da Lava-Jato que apura se o ex-presidente recebeu propina por meio da reforma do sítio.

Marchezan ou Pozzobon na sucessão estadual?

A disposição do governador tucano Eduardo Leite de não disputar a reeleição abriu este debate antes mesmo do tempo natural. As especulações se concentram naturalmente nos prefeitos de Porto Alegre, Marchezan Júnior, e de Santa Maria, Jorge Pozzobon, destaques do partido. Pozzobon afirma que vai disputar a reeleição. E Marchezan afirma o mesmo. Mas o calendário eleitoral corre em favor dos dois: se reeleitos, qualquer um deles precisaria renunciar apenas no segundo ano do mandato para uma eventual disputa ao Piratini em 2022. Por isso, olho nos vices de ambos.

Caso Kiss pode chegar ao STF

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pautado para a sessão do dia 18 de junho a definição se os quatro réus do caso da boate Kiss (242 mortos e 630 feridos) vão ou não a júri popular, é pouco provável que esta questão se esgote ali. É provável que, seja qual for o resultado, o processo ainda vá parar no Supremo Tribunal Federal.

Os médicos e a CNH

Um item do projeto de lei que altera vários pontos do Código de Transito Brasileiro, entregue ontem pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, será objeto de muita polêmica. Trata-se da exclusividade dada aos Detrans para credenciar clínicas para emissão da carteira de motorista. Bolsonaro comentou: “a gente passa de 5 pra 10 anos a validade da carteira de motorista. Passa de 20 para 40 os pontos para perder a carteira de motorista. Entre outras coisas, também nós tiramos do Detran a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de saúde para carteira de motorista. Agora, qualquer médico pode conceder isso daí”.

Outra polêmica na CNH

Outro ponto que vai render polêmica no projeto entregue ontem ao Congresso: o fim da exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais.

Gaúchos na comitiva de Bolsonaro na Argentina

O senador Luis Carlos Heinze e o deputado estadual Frederico Antunes, presidente da Frente Parlamentar das Free Shops estão confirmados na comitiva oficial do presidente Jair Bolsonaro, que inicia nesta quarta-feira, visita à Argentina. Uma pauta confirmada será a aceleração dos estudos de construção de duas hidrelétricas na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, no Rio Uruguai: Garabi e Panambi. Em estudo desde 1972, o projeto foi interrompido em 2015, entre outros motivos, pelo impacto ambiental.

Problemas no governo? Chama o Tarcísio

Considerado o melhor ministro, no nível de Sérgio Moro, o titular da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, é chamado para “quebrar todos os galhos do governo” conforme um dos líderes próximos do presidente Bolsonaro. Tarcísio tem uma carreira brilhante: é servidor público concursado, vinculado à consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e graduado em Engenharia Civil pelo Instituto Militar Engenharia (onde obteve a maior média histórica do curso na instituição).