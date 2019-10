Durante evento em Soledade, a chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor, empossou a colega Fabiane Bittencourt como titular da 24ª DPRI (Delegacia de Polícia Regional do Interior). Ela é pós-graduada em Ciências Penais e professora da Academia da Polícia Civil, com passagens por cidades gaúchas como Tapes e Santana da Boa Vista.