Demi Lovato é batizada no Rio Jordão, em Israel

A cantora Demi Lovato compartilhou em sua rede social, fotos de sua viagem para Israel. Nessa terça-feira (01), ela foi batizada no Rio Jordão. Em 2018, a cantora sofreu uma overdose nos Estados Unidos, um dos piores momentos de sua vida. Durantes meses, Demi Lovato buscou por tratamentos. A viagem ao país, ajudou a atriz recuperar e renovar a sua fé.

Tradução de sua postagem no Instagram:

“Eu sou uma cantora Americana. Fui criada cristã e tenho ancestrais judeus. Quando me ofereceram uma oportunidade incrível de visitar os lugares sobre os quais li na Bíblia, eu disse que sim. Há algo absolutamente mágico em Israel. Nunca senti esse senso de espiritualidade ou conexão com Deus… Algo que sinto falta há alguns anos. A espiritualidade é tão importante para mim… Ser batizada no rio Jordão – o mesmo lugar que Jesus foi batizado – nunca me senti mais renovada em minha vida. Esta viagem foi muito importante para o meu bem-estar, coração e alma. Sou grata pelas lembranças feitas e pela oportunidade de poder preencher o buraco do tamanho de Deus em meu coração. Obrigada por me receber, Israel”.

Deixe seu comentário: