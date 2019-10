A mãe de uma adolescente de 12 anos de Ariranha (SP) registrou boletim de ocorrência por assédio após encontrar no celular da filha mensagens com conteúdo sexual enviadas por um professor de 52 anos. Através de mensagens enviadas pelo WhatsApp, o professor “a assedia, instiga e constrange, com o fim de com ela praticar ato libidinoso”, diz um trecho do registro policial.