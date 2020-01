Celebridades Depois da “farra”, Anitta usa nebulizador e diz: “Difícil vida do trabalhador farreiro”

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

A cantora foi ao ensaio do seu bloco de carnaval além de também ter ido a duas festas com amigos Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A madrugada da última segunda-feira (13) foi agitada para Anitta. A cantora foi ao ensaio do seu bloco de carnaval, chamado de “Bloco das Poderosas”, além de também ter ido a duas festas com amigos.

Nas redes sociais, ela brincou sobre estar “quebrada” após os eventos. “Estou aqui respirando por aparelhos”, disse ela. Nas imagens, Anitta aparece com uma máscara para respirar.

“[Estou com o] nebulizador porque é difícil a vida de artista farreiro, que depois do show vai a um after [party] e depois vai para outro after”, continuou. “Mamãe está destruída e tem de trabalhar”, completou ela, lamentando por seu cachorro de estimação.

