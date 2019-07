Depois de especulações sobre possível retorno ao Barcelona, Neymar se reapresenta ao Paris Saint-Germain

Neymar Jr. se reapresentou no Paris Saint-Germain na manhã desta segunda-feira (15). Depois de especulações sobre a continuidade do jogador no time, já que o PSG havia emitido um comunicado oficial declarando que Neymar não teria se reapresentado no prazo, como o resto do elenco.

Desde então, surgiu a possibilidade de que o craque estaria cogitando voltar para o Barcelona. Em resposta aos comentários que estavam circulando, o pai e a assessoria de Neymar informaram que, na verdade, ele não conseguiria comparecer na data prevista em consequência de alguns compromissos comerciais, e só voltaria a Paris hoje.

Por volta das 9h da manhã de hoje, ele chegou no clube francês, e, enquanto esperava pela reunião com o diretor do PSG, Leonardo Nascimento de Araújo, ficou na academia fazendo atividades físicas. Leonardo já havia informado que tomaria medidas devido o atraso do jogador, que teria jogado a última partida em 6 de junho e recebido férias até o dia 8 de julho.

Neymar passou esse período de férias no Brasil, após ter ficado de fora da disputa da Copa América com a seleção brasileira, devido a uma lesão no tornozelo direito. No sábado (13), ele afirmou estar “quase 100%”, e participou de um torneio de futebol no seu instituto.

Nesta terça-feira (16) o time jogará o primeiro amistoso da pré-temporada, contra o Dynamo Dresden, na Alemanha, as 15hr. O clube compartilhou fotos do treino de hoje, mas, nas imagens divulgada, Neymar não aparece. Em um outro vídeo, mostrando o dia de trabalho da equipe, Neymar aparece fazendo musculação.