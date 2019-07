Descubra que tipo de fã de Sandy e Junior você é!

Quer descobrir que tipo de fã você é de Sandy e Junior? A dupla lançou nesta terça-feira (30) um questionário com várias perguntas para você verificar que tipo de admirador você é. Além disso, após o teste, uma playlist é sugerida com músicas dos dois que sejam do seu “perfil”.

A intenção da atividade é auxiliar as pessoas a se prepararem para a turnê Nossa História. Os shows fazem parte da comemoração dos 30 anos de carreira dos irmãos e registram um breve retorno após 12 anos afastados. O primeiro show aconteceu no dia 12 julho, em Recife e o último está agendado para o dia 13 de outubro, em São Paulo. A dupla vem para Porto Alegre no dia 21 de setembro!

Para participar do teste, basta clicar aqui.

Deixe seu comentário: