Deselegantes, as selfies serão proibidas no tapete vermelho do Festival de Cannes

O diretor-geral do Festival de Cannes, Thierry Frémaux, afirmou que não haverão mais sessões prévias dos filmes da premiação para imprensa. Além disso, foram banidas as selfies no tapete vermelho. As novas regras para a cerimônia foram anunciadas em entrevista ao site francês “Le film français”. As informações são do jornal O Globo.

A decisão do fim das sessões prévias para a imprensa já eram um movimento esperado, e deve gerar um atrito com os críticos. Os membros da imprensa vão passar a assistir as sessões no teatro “Lumière” ao mesmo tempo que a audiência geral. “Será um suspense total”, afirmou Frémaux ao site.

A decisão serve para evitar a má, ou boa, repercussão sobre um filme, antes de sua exibição. Os críticos de Cannes são vistos como alguns dos mais duros do mundo. Por isso, alguns filmes viram seus destinos serem selados antes mesmo do público entrar no cinema.

A outra mudança na premiação, que já vale para a edição deste ano, em maio, foi o banimento das selfies no tapete vermelho. “Junto com o presidente Pierre Lescure, decidimos banir [as selfies] totalmente. No alto do tapete vermelho, a banalização e a lentidão do fluxo provocadas pela desordem das selfies, estragam a qualidade do tapete vermelho e, assim, o festival por completo”, disse Thierry Frémaux.

