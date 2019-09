O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, homologou na quarta-feira (18) um pedido de desistência do empresário Luciano Hang de protocolar recurso contra a condenação de agosto, no valor de R$ 2 mil, por fazer propaganda irregular na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Na campanha eleitoral de 2018, Hang teria coagido os funcionários das lojas dele a votar em Bolsonaro.

