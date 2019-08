Presas do Instituto Penal de Porto Alegre tiveram aulas de crochê para produzir perucas e outras peças doadas ao Instituto do Câncer Infantil. Para que pudessem fazer o material, 20 detentas participaram da oficina Laços de Princesa, com 12 aulas durante 50 dias. Na quarta-feira (28), nove das 20 participantes do projeto receberam o certificado de conclusão dos trabalhos.