DetranRS alerta proprietários de veículos sobre problema em sistema da Caixa

Proprietários de veículos que realizaram pagamentos nas lotéricas da Caixa podem deixar de ter o veículo corretamente licenciado. Devido a uma instabilidade no sistema informatizado do banco, as consultas por placa e Renavam não estão retornando com informações referentes às multas de trânsito exigíveis, apenas com valores relativos à taxa do DetranRS, IPVA e seguro DPVAT. O problema pode ter afetado pagamentos realizados a partir do início de setembro.

Como o sistema está deixando de relacionar eventuais multas de trânsito vencidas, o cidadão, sem saber que as têm, pode ter a falsa sensação de ter quitado todos os débitos para o licenciamento do seu veículo, já que solicitou ao atendente o pagamento dos débitos totais de um determinado veículo. Somente considerado licenciado, porém, o veículo que não tiver nenhuma pendência com o DetranRS, o que inclui a quitação das multas vencidas.

Não há previsão de prazo para a correção do sistema pela Caixa, por isso, o DetranRS alerta os proprietários de veículos que consultem no site > Consulta Veículo se existe alguma pendência para a efetivação do licenciamento e emissão do CRLV (certificado anual). Basta informar a placa e o Renavam do veículo.

Até que seja resolvido o problema de sistema nas lotéricas da Caixa, quem têm multas vencidas deve providenciar a quitação dos débitos em qualquer outro banco conveniado ao DetranRS: Banrisul, Banco do Brasil (para correntistas; não correntistas, nos Correios), Bradesco, Sicredi e Santander.