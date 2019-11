Dezenas de incêndios devastavam o Leste da Austrália nesta sexta-feira (8), segundo os bombeiros, que enfrentam grandes dificuldades para extinguir tantos focos ao mesmo tempo. No total, 100 focos de incêndios atingem as áreas rurais dos Estados de Nova Gales do Sul e Queensland. Dezessete deles, muito perigosos, permaneciam fora de controle.