Dia do Desafio mobiliza a cidade

O dia de sol ajudou na disposição dos servidores municipais para participar do Dia do Desafio, nesta quarta-feira (29). Em frente ao Paço Municipal, a atividade contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e da secretária de Desenvolvimento Social e Esporte, Comandante Nádia. A ação atraiu ao todo mais de 1.700 pessoas de várias unidades da prefeitura.

Deixe seu comentário: