Dia Mundial do Teatro será comemorado na Casa de Cultura Mario Quintana; confira a programação

O Dia Mundial do Teatro é comemorado nesta quarta-feira, dia 27 de março. A data será celebrada em Porto Alegre na Casa de Cultura Mario Quintana, com uma edição especial do projeto “Teatro de Rua na Travessa”, que trará três espetáculos na Travessa dos Cataventos. O evento é aberto ao público e tem entrada franca. As obras apresentadas serão “O Vendedor de Palavras”, do Grupo Mototóti, “Provo da Rua Revistado”, do Grupo Povo da Rua, e “História do Circo Sem Lona”, do grupo TIA. Ao final das apresentações, a comemoração continuará na rua, com cortejo até o Theatro São Pedro.

Serviço

“Teatro de Rua na Travessa” – Homenagem ao dia mundial do teatro

Espetáculo: “O Vendedor de Palavras”

Horário: 16h30

Local: Travessa dos Cataventos

Espetáculo: "História do Circo Sem Lona"

Horário: 17h25

Local: Travessa dos Cataventos

Espetáculo: "O Povo da Rua Revisitado"

Horário: 18h15

Local: Travessa dos Cataventos

À partir das 18h30, seguirá um cortejo até o Theatro São Pedro.

