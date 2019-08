Dinheiro voltando

Quatro acordos de leniência com empresas envolvidas em casos de corrupção devem ser fechados até o final do ano. A previsão é do ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner de Campos Rosário. À Coluna, Rosário afirma que ainda não é possível apontar os valores dos acordos, pois estão em fase de cálculo. O ministro palestrou no “4º Simpósio Nacional de Combate à Corrupção”, realizado em Salvador pela seção baiana da Associação dos Delegados de Polícia Federal.

Maré alta

Wagner Rosário avalia que a tendência, com o passar do tempo, é de redução dos valores dos acordos, pois os “grandes casos estão passando”.

Mea culpa

“Devemos ter uma diminuição de valores, mas vai ter um aumento significativo de pessoas jurídicas que se ‘autodenunciam’, e aí vão ser vários acordos”.

Terceira idade

Ex-deputada Cristiane Brasil, mesmo sem mandato, manda no PTB controlado pelo pai, Roberto Jefferson. Articula na bancada federal as emendas para políticas para idosos.

Fumaça hermana

É fato que as queimadas na floresta amazônica brasileira são desafio de décadas, e precisam de um freio. Principalmente agora, com o presidente Jair Bolsonaro “ateando fogo” no discurso. Mas não se pode fechar os olhos para outra verdade, e pior. Há três semanas a floresta na Bolívia arde em chamas e 500 mil hectares já se foram. A mídia internacional – e os líderes europeus – só enxergaram o problema no Brasil.

“Tratores” humanos

Os cocaleros protegidos pelo presidente Evo Morales estão, há anos, abrindo a floresta amazônica na mão e em queimadas para plantar. Nada menos que 80% do tráfico de coca passam pelo Brasil. São US$ 12 bilhões por ano. O primeiro alerta foi em 2013, passado à Coluna pelo ex-presidente da Bolívia Tuto Quiroga, e seu ex-ministro da Justiça Luiz Vásquez. Que conhecem a realidade de perto.

Gebran & Lula

O desembargador Gebran Neto, do TRF 4 (RS), já tem seu voto finalizado sobre o recurso do ex-presidente Lula da Silva que questiona a condenação de 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação sobre o sítio de Atibaia (SP). Só revisa as preliminares para soltar o veredicto.

Xerife

Na ausência do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o governador sniper Wilson Witzel (PSC), do Rio, foi a estrela do evento dos delegados. A eles, jura que não comemorou a morte do sequestrador da Ponte. “Nós nos congraçamos pelo sucesso da operação”.

Chicote do patrão

Se você ainda respira nos fins de semana, aguarde o que a líder do governo na Câmara, Joyce Hasselmann (PSL-SP), lhe reserva. Ela vai apresentar novo Projeto para validar o trabalho aos domingos e feriados. Se passar, obviamente, o trabalhador poderá negociar folgas semanais. Mas o santo fim de semana está com os dias contados.

Dufry avança

Fundada em 1865 na Suíça, a conhecida Dufry – aquela dos aeroportos – vai abrir mais 32 mega lojas nas chamadas cidades-gêmeas, fronteiriças com o Brasil. A primeira foi inaugurada ontem em Uruguaiana (RS), com 850 m².

Prateleira cheia

A Dufry adquiriu em 2014 a concorrente suíça Nuance por 1,55 bilhão de Francos Suíços, e em 2015 comprou a italiana World Duty Free, por 3,6 bilhões de Euros, fundindo os negócios na América Latina. Hoje é a maior do setor, com 20,02% de market share.

Parabéns

Sem pirotecnia e com inteligência, os analistas tributários da Receita Federal fecharam a semana com apreensão de mais de 1,5 tonelada de cocaína e a retenção de cerca de R$ 150 mil em mercadorias ilegais nas fronteiras do Brasil.

ESPLANADEIRA

# Os Correios lançaram selos especiais do Rally dos Sertões, em Campo Grande/MS. A maior competição off-road das Américas terá 4.800 km de provas este ano.

# O País fechou o quarto mês consecutivo com saldo positivo de empregos com carteira. Foram 43.820 vagas confirmadas em julho.

Deixe seu comentário: