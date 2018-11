Diretora foi agredida pela mãe de alunos em mais um caso de violência nas escolas de Porto Alegre

A diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Vera Cruz, no bairro Glória, na Zonal Sul Porto Alegre, foi agredida pela mãe de dois alunos na tarde de terça-feira (06). Em repúdio à agressão, as aulas foram suspensas na instituição de ensino e devem ser retomadas nesta quinta-feira (08).

O caso ocorreu depois que a mãe de duas crianças foi advertida pela diretora após ter se atrasado para buscar os filhos depois das aulas, que terminam às 17h. A diretora sofreu arranhões e registrou boletim de ocorrência.

“A diretora da Escola Vera Cruz esclarece que, diferentemente do que a imprensa está divulgando, não houve tapas por parte da mãe. Houve um desentendimento entre as duas, com forte advertência por parte da diretora, discussão e um puxão que ocasionou ferimento superficial. Também esclarece que não quer a imprensa envolvida no assunto, e que qualquer fato seja remetido à Secretaria de Educação do Estado somente. Agradecemos a preocupação e apoio da comunidade”, afirmou a escola em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (07).

Outras agressões

No dia 31 de outubro, uma professora foi agredida pela irmã de um aluno na frente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Grande Oriente, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, pouco antes do início das aulas do turno da noite na instituição. Segundo a Polícia Civil, a educadora foi atacada quando chamou o irmão da agressora para entrar na escola para assistir à aula, que já iria começar. A professora levou um soco e teve dentes quebrados. A Guarda Municipal foi acionada. A docente recebeu atendimento no Hospital de Pronto Socorro. A agressora, que disse para a vítima que o seu irmão entraria na escola a hora que quisesse, fugiu após o ataque. Também em outubro, outra professora foi agredida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Guerreiro Lima, localizada no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. A educadora levou socos e chutes da irmã de um aluno. O estudante, de 14 anos, havia sido suspenso por mau comportamento.

A educadora, atacada no saguão da escola, foi levada para o hospital pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Brigada Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para atender a ocorrência. A agressora é ex-aluna da instituição de ensino, segundo a diretoria do colégio.

