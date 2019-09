Dirigente garante “tranquilidade” para Odair seguir trabalho e afirma que permanência do treinador passará por avaliação em ” momento oportuno”

*Valéria Possamai

Alvo de críticas por grande parte de torcedores, o técnico Odair Hellmann segue como a carta um do Inter, mesmo com a perda do título da Copa do Brasil. Em entrevista à Rádio Grenal, nesta quarta-feira, o diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano afirmou que, o treinador tem a confiança da direção e terá toda a tranquilidade para seguir exercendo seu trabalho à frente do time.

“Não estamos pensando nesse momento em possibilidades, nomes. O Odair é o nosso treinador. Estamos satisfeitos com o trabalho dele”, afirmou o dirigente à Rádio Grenal.

Com o vinculo ampliado para mais uma temporada no departamento de futebol do Inter, Caetano já faz algumas projeções para o próximo ano, contudo, a permanência da sequência do técnico Odair será tratada em momento oportuno. “Antes de pensar no ano que vem, precisamos colocar o Inter nas competições do ano que vem. Ele vai ter toda a tranquilidade para fazer o trabalho dele. A ideia é que, no momento certo, viemos a fazer essa avaliação. Tem momentos que são cruciais para esta definição.”

