Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Tricampeão largou da pole position e viu vantagem cair vertiginosamente nas últimas 18 voltas, mas conseguiu garantir triunfo. (Foto: Reprodução)

Apesar da ameaça de Lando Norris nas últimas voltas do GP da Emilia-Romagna deste domingo (19), Max Verstappen voltou ao lugar em que mais esteve nas últimas temporadas da F1: no topo do pódio. Após igualar o recorde de Ayrton Senna de poles positions consecutivas, o tricampeão conquistou sua quinta vitória de 2024 chegando à frente do piloto da McLaren e Charles Leclerc, terceiro colocado.

A modesta vantagem de apenas 0s7 dá o tom de como foram as últimas voltas da prova no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola: Verstappen viu Norris cada vez mais próximo em seu retrovisor nos últimos 18 giros da corrida; ao menos, pôde contar com a própria resistência à pressão do piloto da McLaren, e um erro que fez Lando patinar na pista e afastar-se dele.

Verstappen chegou a 59 vitórias na carreira, já estabelecido desde 2023 como o terceiro maior vencedor de todos os tempos. Nesta temporada, ele tem cinco, depois de perder o GP de Miami há duas semanas justamente para Norris.

Com o triunfo, Verstappen segue liderando o campeonato com 161 pontos. Já seu colega de equipe, Pérez, perdeu a vice-liderança para Leclerc. No Mundial de construtores, a RBR detém 268 pontos em primeiro lugar, com 56 a mais que a vice-líder Ferrari.

Com seu terceiro triunfo em Imola, Verstappen se torna o segundo maior vencedor da pista, igualando como Ayrton Senna e Alain Prost. ELe ultrapassou o tricampeão – e seu sogro – Nelson Piquet, com duas vitórias. Assim como Michael Schumacher entre 2002 e 2004, Max conquistou seus triunfos na pista italiana de forma sucessiva.

Mesmo sem a vitória, Norris ao menos pôde celebrar seu 17º pódio da carreira e o quarto de 2024, igualando os top 3 conquistados pelo segundo piloto da dominante RBR, Sergio Pérez. Terceiro colocado, Charles Leclerc também chegou a quatro pódios na atual temporada.

A próxima etapa da F1 2024 será o GP de Mônaco no Circuito de Monte Carlo, já no próximo domingo, dia 26 de maio. A prova é válida como a oitava da temporada.

Momentos-chave

Na abertura da segunda volta, Max já tinha 1s de vantagem sobre Norris, diferença que só crescia; na décima, já era de 2s5. Na 13ª, 3s3. Quatro giros depois, Verstappen anotava 5s1 sobre o rival, aumentando mais 1s5 cinco voltas depois.

Norris saiu do caminho do tricampeão ao fazer seu pit stop na volta 23; com o britânico retornando atrás de Sergio Pérez na sétima colocação, Leclerc assumiu a vice-liderança e ascendeu ao primeiro lugar quando Max também trocou os pneus, no 25º giro.

As paradas seguintes fizeram Sainz e Lewis Hamilton, que havia largado em oitavo, surgirem na ponta e na vice-liderança. No entanto, as trocas da dupla no 28º giro devolveram Verstappen, Norris e Leclerc às suas posições originais e a prova seguiu sem grandes disputas pelo decorrer do tempo.

Max seguiu abrindo vantagem na liderança, chegando a ter 7s5 sobre Norris na volta 45. Porém, os pneus duros que o tricampeão havia trocado 20 voltas antes começaram a ceder: em dez voltas, o piloto da McLaren descontou mais de 3s do tricampeão. Na volta 58, a cinco para a bandeirada, ele conseguiu diminuir sua desvantagem para 1s6.

O ritmo da evolução de Norris caiu nos giros seguintes, mas ele seguiu em ascendência; no entanto, na penúltima volta, quando estava a 1s de Verstappen, o piloto da McLaren errou na pista. Apesar de se recuperar, ele não pôde impedir o rival da McLaren de cruzar a linha de chegada na frente, embora a vantagem fosse de apenas 0s7.

