Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann foram os porta-bandeiras do Brasil. (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

A bandeira do Brasil tremulou sobre o rio Sena na noite parisiense dessa sexta-feira (26), em uma das mais icônicas cerimônias de abertura da história das Olimpíadas. O canoísta Isaquias Queiroz e a capitã da Seleção feminina de rugby de sete, Raquel Kochhann, foram os porta-bandeiras que conduziram o símbolo nacional em cima do barco de nome Bel Ami. Essa foi a primeira vez que o evento aconteceu fora dos limites de um estádio.

Com capacidade para 144 pessoas, o barco brasileiro foi ocupado por 50 atletas de 16 esportes diferentes, além dos oficiais. O esporte com mais representantes foi o rugby, que levou 14 atletas, incluindo a porta-bandeira Raquel.

A delegação brasileira tem 277 atletas classificados, mas a maioria optou por não ir à cerimônia para focar nas competições do fim de semana.

O Brasil foi o 29° país a desfilar, seguindo a ordem alfabética. A primeira delegação, como em toda Olimpíada, é a da Grécia, país que criou os Jogos na antiguidade. A delegação do país sede sempre encerra o desfile.

O trajeto de seis quilômetros foi entre a ponte Austerlitz e o Trocadéro, local dos shows de encerramento e a parte final da cerimônia. O percurso passou em frente a cartões-postais como a Torre Eiffel e a catedral de Notre-Dame. Os brasileiros, entretanto, foram orientados pelo COB a voltar para a Vila Olímpica e não marcaram presença no Trocadéro.

Os atletas das 205 delegações desfilam em 85 barcos ao longo do rio. Mais de 20 mil funcionários foram mobilizadas para a logística da abertura. A estimativa é que 320 mil pessoas estejam presentes na cerimônia.

— Lista dos 50 atletas brasileiros no barco:

* Caio Bonfim (atletismo)

* Gianetti (atletismo)

* Hygor Gabriel (atletismo)

* Max Batista (atletismo)

* Lívia Avancini (atletismo)

* Ygor Coelho (badminton)

* Gustavo Balaloka (BMX Freestyle)

* Paola Reis (BMX Racing)

* Caroline (boxe)

* Jucielen (boxe)

* Michael Douglas (boxe)

* Isaquias Queiroz (canoagem)

* Ulan Galisnki (ciclismo Mountain Bike)

* Guilherme Toldo (esgrima)

* Mariana Pistoia (esgrima)

* Barbara Arenhart (handebol)

* Samara Vieira (handebol)

* Ana Claudia Bolzan (handebol)

* João Oliva (hipismo adestramento)

* Rodrigo Pessoa (hipismo saltos)

* Pedro Venis (hipismo saltos)

* Stephan Barcha (hipismo saltos)

* Kathlen (judô)

* Leonardo (judô)

* Bianca dos Santos Silva (rugby)

* Gabriela de Farias Lima (rugby)

* Gisele Gomes dos Santos (rugby)

* Luiza González da Costa Campos (rugby)

* Marcelle da Cruz de Souza (rugby)

* Mariana Nicolau da Silva (rugby)

* Marina Fioravanti Costa (rugby)

* Milena Batista Mariano Silva (rugby)

* Raquel Cristina Kochhan (rugby)

* Thalia da Silva Costa (rugby)

* Thalita da Silva Costa (rugby)

* Yasmin Luiz de Lima Soares (rugby)

* Isadora Lopes de Souza (rugby)

* Leila Cassia dos Santos Silva (rugby)

* Guilherme Teodoro (tênis de mesa)

* Leonardo Isuka (tênis de mesa)

* Laura Watanabe (tênis de mesa)

* Bruno Lobo (vela)

* João Bulhões (vela)

* Marina Arndt (vela)

* Gabriella Kidd (vela)

* Bruno Fontes (vela)

* Evandro Gonçalves (vôlei de praia)

* Arthur Diego Mariano Lanci (vôlei de praia)

* Carol Solberg (vôlei de praia)

* Bárbara Seixas (vôlei de praia)

Porta-bandeiras

Nesta edição dos Jogos de Paris, Isaquias Queiroz tentará quebrar um recorde e se tornar o primeiro brasileiro a conquistar seis medalhas olímpicas. O canoísta é dono de quatro medalhas, sendo uma de ouro em Tóquio 2020, além de duas pratas e um bronze no Rio 2016. Em Paris, Isaquias disputará o C1 1000m e o C2 500m.

Raquel, por sua vez, disputará sua terceira edição de Olimpíadas. A capitã da seleção de rugby de sete teve que se afastar do esporte por um longo tempo após descobrir um câncer de mama há pouco mais de dois anos. A atleta de 31 anos anos fez a cirurgia de mastectomia para retirada da mama e do tumor e conseguiu voltar a jogar em alto nível.

Os dois atletas, aliás, têm ainda mais em comum do que se imagina. Raquel foi professora de canoagem, remo e vela no projeto navegar, em Caxias do Sul, e afirma que Isaquias sempre foi uma inspiração.

Histórico

Em 100 anos de história do Brasil em Olimpíadas, o País já teve 22 porta-bandeiras diferentes, em 22 edições. Sylvio de Magalhães Padilha e João Carlos de Oliveira, do atletismo, foram os únicos que carregaram a bandeira em duas edições.

Os brasileiros não participaram das Olimpíadas de 1928 por conta da grave crise econômica que o país vivia naquele ano. Em 1940 e 1948, os Jogos não foram realizados devido à Segunda Guerra Mundial.

Na história, o atletismo é o grande celeiro de porta-bandeiras do Brasil, com oito representantes. O basquete tem quatro. A vela e o judô vêm logo em seguida, com três.

Em Tóquio, o Brasil decidiu escolher um homem e uma mulher para dividirem a missão de porta-bandeiras pela primeira vez.

