Olimpíada Veja quem são os atletas brasileiros favoritos, os candidatos e os que podem surpreender na Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

A ginasta Rebeca Andrade é considerada uma das superfavoritas. (Foto: Laurance Griffiths/Getty Images)

Existe uma conta muito clara quando o assunto é chance de medalhas em Olimpíadas. A cada três ou quatro possibilidades de pódio, uma se concretiza. Assim, o Brasil vai com mais de 80 oportunidades de medalha, o que significa que o número total vai girar em torno de 22. Isso acontece com todos os países. Os Estados Unidos ganham mais de 100 medalhas porque chegam com 400 chances reais de pódio. Dito isso, veja uma lista com os brasileiros superfavoritos, favoritos, candidatos ao pódio e os que podem surpreender.

Superfavoritos

* Beatriz Ferreira (até 60kg do boxe)

* Rayssa Leal (skate street)

* Gabriel Medina (surfe)

* Rebeca Andrade (solo, salto e individual geral na ginástica)

* Alison dos Santos (400m com barreiras)

* Isaquias Queiroz (C1 1000m)

Favoritos ao pódio

* Ana Patrícia/Duda (vôlei de praia)

* Marcus D´Almeida (tiro com arco)

* Ana Marcela (águas abertas)

* Mayra Aguiar (judô até 78kg)

* Vôlei feminino

* Equipe feminina de ginástica

* Beatriz Souza (judô acima de 78kg)

* Caio Bonfim (marcha atlética 20km)

* Keno Marley (boxe até 92kg)

* Tatiana Weston Webb (surfe)

* Rafaela Silva (judô até 57kg)

* Jucielen Romeu (boxe até 57kg)

* Martine Grael/Kahena Kunze (vela 49erFX)

* Augusto Akio (skate park)

Candidatos ao pódio

* Daniel Cargnin (judô até 73kg)

* Ana Sátila (C1)

* Pepê Gonçalves (caiaque cross)

* Flavia Saraiva (solo)

* Rebeca Andrade (barras assimétricas)

* Rebeca Andrade (trave)

* Equipe de hipismo saltos

* Hugo Calderano (tênis de mesa)

* Luiz Oliveira (boxe até 57kg)

* André George (vôlei de praia)

* Conjunto de ginástica rítmica

* Marcha atlética por equipes

* Seleção masculina de vôlei

* Bárbara/Carol (vôlei de praia)

* Guilherme Costa (400m livre da natação)

* Equipe mista de judô

* Bárbara Santos (boxe até 66kg)

* Abner Teixeira (acima de 92kg)

* Luisa Stefani/Bia Haddad (tênis – duplas)

* Luigi Cini (skate park)

* Pedro Barros (skate park)

* Giovanni Vianna (skate street)

* Maria Clara (taekwondo)

* Carol Santos “Juma” (taekwondo)

* Nathalie Moellhousen (esgrima- espada)

* João Chianca (surfe)

* Bruno Lobo (vela classe kite)

* Futebol feminino

Podem surpreender

* Revezamento 4x400m atletismo masculino

* Luis Maurício (lançamento do dardo)

* Pedro Henrique (lançamento do dardo)

* Isabela Rodrigues (lançamento do disco)

* Viviane Lyra (marcha atlética 20km)

* Almir Cunha (salto triplo)

* Arthur/Evandro (vôlei de praia)

* Flavia Saraiva (trave da ginástica artística)

* Arthur Nory (ginástica artística – barra fixa)

* Camilla Lopes (ginástica de trampolim)

* Viviane Jungblut (águas abertas)

* Guilherme Caribé (natação 100m livre)

* Willian Lima (judô até 60kg)

* Larissa Pimenta (judô até 52kg)

* Guilherme Schmidt (judô até 81kg)

* Rafael Macedo (judô até 90kg)

* Leonardo Gonçalves (judô até 100kg)

* Rafael Silva (judô acima de 100kg)

* Carol Naka (boxe até 50kg)

* Tati Chagas (boxe até 54kg)

* Michael Trindade (boxe até 51kg)

* Wanderley Pereira (boxe até 80kg)

* Beatriz Haddad (tênis individual)

* Ana Satila (K1)

* Ana Satila (caiaque cross)

* Isaquias/Jacky (canoagem c2 1000m)

* Raicca Ventura (skate park)

* Kelvin Hoefler (skate street)

* Henrique Marques (taekwondo até 80kg)

* Edival Pontes (taekwondo até 68kg)

* Filipe Toledo (surfe)

* Ingrid Oliveira (saltos ornamentais 10m)

* Miguel Hidalgo (triatlo)

* Giulia Penalber (wrestling até 57kg)

* Gustavo Balaloka (ciclismo bmx free)

* Laura Amaro (levantamento de peso até 81kg)

* Matheus Isaac (classe Iqfoil da vela)

* Luana Silva (surfe)

* Thainá Hinckel (surfe)

* Handebol feminino.

2024-07-26