Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

A brasileira recebeu apoio nas redes sociais no que pode ter sido a sua última participação em Jogos Olímpicos. Foto: Reprodução de TV A brasileira recebeu apoio nas redes sociais no que pode ter sido a sua última participação em Jogos Olímpicos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Após ser diagnosticada com um tumor benigno, semanas antes da estreia nos Jogos Olímpicos de 2024, principal nome da esgrima brasileira, Nathalie Moellhausen, foi eliminada, neste sábado (27), para a canadense, Ruien Xiao. Na terceira parte do duelo a esgrimista precisou pedir atendimento médico. Ela voltou a competir, mas não conseguiu reverter a desvantagem e perdeu por 15 a 11. Dias antes da estreia a brasileira havia sido hospitalizada, mas foi liberada pelos médicos para competir.

Após a derrota, Nathalie mal conseguiu dar entrevista à TV Globo, uma das detentoras dos direitos de transmissão. Muito ofegante e com dificuldades de respirar ela afirmou não ter condições de falar, mas disse que vai se pronunciar em breve. “Tudo o que eu tenho que dizer será após a cirurgia, semana que vem”, completou a esgrimista.

A transmissão também citou um possível desmaio da brasileira após o duelo. Em sua conta oficial no Instagram, horas antes da estreia, Nathalie compartilhou que estava com problemas de saúde. O repórter Pedro Bassan infirmou na transmissão da TV Globo que a brasileira foi diagnosticada com um tumor benigno no cóccix.

A brasileira recebeu apoio nas redes sociais no que pode ter sido a sua última participação em Jogos Olímpicos.

2024-07-27