Olimpíada Organização da Olimpíada pede desculpas por identificar Coreia do Sul como Coreia do Norte

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os atletas sul-coreanos agitavam a bandeira do seu país no barco e foram anunciados em francês e inglês como República Popular Democrática da Coreia. Foto: Reprodução Os atletas sul-coreanos agitavam a bandeira do seu país no barco e foram anunciados em francês e inglês como República Popular Democrática da Coreia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 anunciaram que pediram “desculpas profundas” por apresentar os atletas da Coreia do Sul como Coreia do Norte durante a cerimônia de abertura no Rio Sena na sexta-feira (26).

Os atletas sul-coreanos agitavam a bandeira do seu país no barco e foram anunciados em francês e inglês como República Popular Democrática da Coreia. A Coreia do Sul é a República da Coreia.

“Pedimos desculpas profundamente pelo erro que ocorreu ao apresentar a delegação coreana durante a transmissão da cerimônia de abertura”, divulgou o Comitê Olímpico Internacional, em coreano, nas redes sociais.

O vice-ministro sul-coreano de Cultura, Esportes e Turismo, Jang Mi Ran, solicitou uma reunião com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para tratar sobre o incidente. Também foi solicitado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul que apresentasse “uma forte queixa” junto do governo francês.

O comunicado do Ministério de Esportes afirmou ainda que o Comitê Olímpico da Coreia do Sul pediu separadamente aos organizadores dos Jogos de Paris-2024 que evitassem a repetição de incidentes semelhantes.

A península coreana está dividida em Coreia do Sul e Coreia do Norte desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. A placa azul no barco que transportava os atletas sul-coreanos na cerimônia de abertura no Sena mostrava o nome correto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/organizacao-da-olimpiada-pede-desculpas-por-identificar-coreia-do-sul-como-coreia-do-norte/

Organização da Olimpíada pede desculpas por identificar Coreia do Sul como Coreia do Norte

2024-07-27