Dicas de O Sul Eldorado do Sul recebe da Panvel doação de medicamentos contra leptospirose

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Este é um repasse inicial de um total de 2 mil caixas do medicamento previstas pela rede ao município. Foto: Divulgação Este é um repasse inicial de um total de 2 mil caixas do medicamento previstas pela rede ao município. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais uma iniciativa de auxílio às comunidades atingidas pelas cheias, a Panvel acaba de repassar um lote 500 caixas de medicamento contra leptospirose (Doxiciclina) para a Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado do Sul. O diretor executivo, Roberto Coimbra, fez a entrega oficial para o chefe da pasta, Jeferson da Silveira, ação que ocorreu na manhã desta terça-feira (21) na sede da empresa. Este é um repasse inicial de um total de 2 mil caixas do medicamento previstas pela rede ao município.

Ao agradecer a entrega, o secretário Jeferson da Silveira reforçou a importância do gesto para incentivar o apoio de outras empresas.

“A Panvel tem sido parceira desde sempre com a nossa comunidade, ainda mais neste momento em que precisamos reunir esforços para recuperar Eldorado do Sul”. A cidade foi uma das regiões mais impactadas pelas enchentes e com a baixa das águas a leptospirose está entre os maiores riscos de saúde à população local.

Roberto Coimbra reforçou o comprometimento da Panvel com a retomada do município, especialmente no cuidado com as pessoas. “Somos totalmente solidários com esta comunidade que tanto nos orgulha fazer parte. Faremos o possível para ajudar Eldorado do Sul a se restabelecer o mais rápido possível, priorizando a saúde e o bem-estar da população”.

Desde o início das cheias, a Panvel vem promovendo iniciativas de auxílio à comunidade local, incluindo o acolhimento de colaboradores que moram em Eldorado do Sul. Para todos estes profissionais atingidos, foram disponibilizados kits com itens de saúde e higiene, cestas básicas e vale-colchão, além do adiantamento do 13º salário.

Através da campanha Troco Amigo SOS Rio Grande do Sul, a rede já arrecadou R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil doados pela população e outros R$ 500 mil pela empresa, que duplica por conta própria cada contribuição recebida. O volume doado pelo público foi repassado à campanha estadual SOS Rio Grande do Sul, que repassa a instituições de auxílio às vítimas. A contrapartida da Panvel ocorreu com a entrega de 3 mil caixas de medicamentos contra leptospirose para a Defesa Civil, 12 mil itens de higiene e primeiros socorros para abrigos do Estado, bem como milhares de produtos entregues diretamente pelas lojas a entidades de assistência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/eldorado-do-sul-recebe-da-panvel-doacao-de-medicamentos-contra-leptospirose-2/

Eldorado do Sul recebe da Panvel doação de medicamentos contra leptospirose

2024-05-21