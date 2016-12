Disco de Elza Soares é eleito um dos melhores do ano pelo “The New York Times”

Elza Soares teve seu último disco, “A Mulher do Fim do Mundo”, escolhido como um dos melhores álbuns do ano pelo crítico Jon Pareles, do jornal americano “The New York Times”. “Tradução nenhuma é necessária para reconhecer a ira e a coragem de ‘A Mulher do Fim do Mundo’, da senhora Soares, uma cantora de samba de 79 anos que é celebrada há muito tempo no Brasil”, diz o jornalista ao justificar sua escolha.

“Ela faz uso de sua voz rouca, mas dominante, em músicas sobre abuso e abusadores, pobreza e história, luxúria e violência. A senhora Soares é influenciada por músicos de São Paulo que descrevem sua música como ‘samba sujo’; eles unem o samba tradicional com distorções de guitarra, tambores agressivos e som eletrônico indisciplinado que salientam quão indomável a senhora Soares continua a ser”, termina o crítico.

Cada um dos três críticos do jornal escolheu entre dez e quinze discos como os melhores. Além de “A Mulher do Fim do Mundo”, Pareles também elegeu “Lemonade” (Beyoncé), “Blackstar” (David Bowie), “We Got It From Here … Thank You 4 Your Service” (A Tribe Called Quest), “A Moon Shaped Pool” (Radiohead), “You Want It Darker” (Leonard Cohen), “22, a Million” (Bon Iver), “Emotions and Math” (Margaret Glaspy), “Hopelessness” (Anohni) e “Adore Life” (Savages).

