Oito associações continuarão na disputa pela sede da Copa do Mundo ampliada de 2023 de futebol feminino, confirmou a Fifa nesta terça-feira. As candidatas são Argentina, Austrália, Brasil, Colômbia, Japão, Nova Zelândia, África do Sul e Coreia do Sul, que está interessada em uma proposta conjunta com a Coreia do Norte.