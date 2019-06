O documentário “Santiago, Itália”, do diretor Nanni Moretti, sobre ditadura no Chile gera comparações com Brasil do presente e do passado. No Chile de Pinochet, a liberdade começava pulando um muro. Foi saltando às escondidas para os jardins da embaixada italiana em Santiago que centenas de perseguidos políticos conseguiram asilo e emprego na Itália durante a ditadura no país.

