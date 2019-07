A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão divulga, nesta quinta (1º), as estimativas realizadas pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) relacionadas ao PIB (Produto Interno Bruto) do Rio Grande do Sul no 1º trimestre de 2019, bem como a variação acumulado do ano, desempenho de diferentes setores econômicos e comparativos com os resultados do Brasil.

Deixe seu comentário: