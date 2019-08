“Diziam que eu não era heterossexual” comenta Xanddy, ao falar sobre preconceito no cenário musical

Famoso por soltar o quadril durante as apresentações do grupo Harmonia do Samba, o vocalista Xanddy abriu o jogo sobre a vida nos palcos: “sofri bastante porque as pessoas misturavam a questão da orientação sexual com a ginga, diziam que por eu dançar daquele jeito, eu não era heterossexual”.

Em comemoração aos 20 anos de carreira, Xanddy conversou com a equipe do jornal “Extra”, onde falou sobre o “rebolado”: “O rebolado não é mais o mesmo. Posso dizer que, hoje em dia, não é um rebolado sensual; é charmoso. Mas o povo gosta (risos)!”. Ele ainda comentou que recebeu pedidos de que ele dançasse mais do que cantasse.

Para o cantor, o cenário hoje é outro: “houve uma quebra de tabu”. Xanddy afirmou que “o bom é que hoje a galera se joga mesmo”.

