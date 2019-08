Na manhã desta quinta (22), o Dmae vai consertar um vazamento na adutora localizada na travessia do Saco da Alemoa, sentido interior-Capital. Os trabalhos iniciam-se com a montagem da gaiola suspensa onde a equipe do Dmae irá trabalhar no conserto. A interrupção no abastecimento de água deverá começar por volta das 10h. O Dnit autorizou estreitamento da pista da BR-116 até as 17h.

