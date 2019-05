O Dmae segue com serviços para melhorias na rede de água da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, nesta terça-feira, 28. O abastecimento será interrompido a partir das 9h para a realização de entroncamentos de rede na estrada São Francisco e instalação de registro na avenida Santo Dias da Silva. O abastecimento será retomado no início da noite de terça.

