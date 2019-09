Depois de anos de negociações e estudos, o governo concluiu o projeto de lei para repassar uma área do Estado em Guaíba para a construção do novo centro de treinamento do Sport Club Internacional. Como contrapartida, o clube deverá restaurar e equipar escolas estaduais na Região Metropolitana. O PL foi assinado na manhã desta quarta-feira (4) pelo governador Eduardo Leite.