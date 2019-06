Dois aviões militares caem após colidirem na Alemanha

Dois aviões das forças armadas da Alemanha caíram após colidirem perto de Waren, no nordeste do país, nesta segunda-feira (24), informou a imprensa local. As duas aeronaves da Força Aérea alemã colidiram no ar, sobre a cidade de Malchow. Uma acabou por cair perto da cidade de Jabel e outra próximo da vila de Nossentiner Huette.

Um vídeo publicado nas redes sociais da Ostseewelle HITRADIO, mostra duas nuvens de fumo negras provenientes dos respetivos locais de embate.

Nach neusten Ostseewelle-Informationen ist der zweite Pilot ums Leben gekommen. Er wurde im Raum Jabel – etwa zehn Kilometer vom anderen Absturzort entfernt – vermutet. Eigentlich verfügen die Schleudersitze bzw. die Piloten über eine GPS-Ortung. Foto: Thomas Steffan pic.twitter.com/AysZ4llHVQ — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019

Surpreendentemente, não resultaram feridos no episódio. De acordo com a imprensa, os dois pilotos conseguiram escapar da aeronave antes da colisão e não sofreram qualquer tipo de ferimento. Os aviões que se envolveram no incidente são do modelo Eurofighter, que é fabricado pela Airbus, BAE Systems e Leonardo, segundo a Reuters. Até agora, não existem relatos de vítimas nos locais de embate.

