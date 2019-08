Nesta segunda-feira (12), a Polícia Civil de Guaíba prendeu temporariamente dois homens, de 20 e 34 anos, pelo crime de homicídio doloso qualificado no município de Guaíba. A vítima era vigilante, e a motivação do crime, que ocorreu no dia 29 de julho em Canoas, teria sido desentendimentos entre a vítima e seu irmão contra os suspeitos.

