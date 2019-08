Dólar fecha acima de R$ 4,10

A Bolsa operava em forte queda, nesta sexta-feira (23), enquanto o dólar subia e alcançava, na máxima do dia, R$ 4,1315. Pelo final da tarde, o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, registrava baixa de 2,08%, a 97.934,73 pontos, enquanto o dólar comercial avançava 0,99%, a R$ 4,118 na venda.

Os resultados são consequência da contínua guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, além do cenário interno de impasses em relação a agenda de reformas do governo. Nesta sexta, a China anunciou que vai implementar tarifas extras sobre US$ 75 bilhões em produtos importados norte-americanos, e Donald Trump disse que irá responder as retaliações.

Deixe seu comentário: