O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (15), seguindo o cenário externo e com investidores ainda avaliando os efeitos da aprovação do texto principal da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara e com definição de que o segundo turno ocorrerá apenas em agosto. A moeda norte-americana subiu 0,48%, a R$ 3,7563. Na máxima do dia, a cotação chegou a R$ 3,7576 e, na mínima, a R$ 3,7286.

