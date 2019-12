Notas Brasil Dólar fecha em alta

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

O dólar avançou nesta sexta-feira (13), após China e EUA anunciarem que irão suspender a aplicação de novas tarifas sobre importações que deveriam entrar em vigor neste domingo. A moeda norte-americana subiu 0,33%, a R$ 4,1076. Na semana, a moeda caiu 0,95%. Na parcial do mês, o dólar acumula recuo de 3,12%. No ano, no entanto, a valorização ainda é de 6,02%.

