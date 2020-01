O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (6), com os investidores digerindo a intensificação das tensões entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio. A moeda norte-americana subiu 0,15%, vendida a R$ 4,0620. Na máxima da sessão, chegou a R$ 4,0735. Na parcial do mês, a moeda registra alta de 1,30%.