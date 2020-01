Notas Brasil Dólar fecha em alta

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (20), com feriado nos EUA e com os investidores atentos ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça, e de olho em reuniões de grandes bancos centrais nesta semana. A moeda norte-americana subiu 0,56%, a R$ 4,1886. No ano, o dólar acumula alta de 4,46%.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário