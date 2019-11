O dólar fechou em forte alta nesta quarta-feira (6), devido à frustração dos investidores com a participação de empresas estrangeiras no megaleilão do pré-sal. O governo previa arrecadar R$ 106,5 bilhões na disputa, mas a quantia ficou em R$ 69,96 bilhões após dois blocos ficarem encalhados. A moeda norte-americana subiu 2,21%, a R$ 4,0810.