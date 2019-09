O dólar fechou nesta sexta-feira (20), após subir mais cedo e atingir R$ 4,18, em dia de cautela no exterior com o mercado ainda de olho nas negociações entre Estados Unidos e China. A moeda norte-americana caiu 0,21%, a $ 4,1535. Na máxima do dia até o momento chegou a subir 0,5%, a R$ 3,1835. Na semana, o dólar subiu 1,63%. No mês e no ano, há alta acumulada de 0,29%.

