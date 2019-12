Notas Brasil Dólar fecha em queda

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (23), em dia de pouca movimentação nos mercados antes do Natal, com os investidores evitando grandes apostas em moedas de risco. A moeda norte-americana caiu 0,29%, a R$ 4,0818. Em dezembro, há queda acumulada de 3,72%. No entanto, o dólar caminha para fechar o ano em alta, acumulando avanço de 5,36% sobre o real.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário