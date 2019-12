O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (30), no último pregão do ano, mas encerrou 2019 com uma alta de 3,50%. Nesta segunda, a moeda norte-americana recuou 1,00% em relação ao real, a R$ 4,0098. No mês, a moeda caiu 5,42%. Já o dólar turismo terminou o ano vendido perto de R$ 4,18, sem considerar o Imposto sobre Operações Financeiras.