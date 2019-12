Economia Dólar fecha em queda, após PIB do terceiro trimestre e apesar de cautela comercial

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

A moeda norte-americana caiu 0,18%, vendida a R$ 4,2051. Foto: Marcos Santos/USP Imagens A moeda norte-americana caiu 0,18%, vendida a R$ 4,2051. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O dólar fechou em queda nesta terça-feira (3), com dados do PIB brasileiro do terceiro trimestre melhores do que o esperado, apesar das dúvidas renovadas sobre o comércio EUA-China. A moeda norte-americana caiu 0,18%, vendida a R$ 4,2051. Veja mais cotações. Na mínima, o dólar foi a R$ 4,1863.

Já o dólar turismo foi negociado ao redor de R$ 4,39, sem considerar impostos. Na semana, o dólar tem queda de 0,82%. No acumulado no ano, a moeda já subiu 8,54%.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil acelerou ligeiramente a expansão no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, em um resultado acima do esperado, indicando um ritmo maior de aquecimento da economia interna.

No período entre agosto e outubro, o PIB cresceu 0,6% na comparação com o segundo trimestre. Na comparação ano a ano, houve expansão de 1,2%.

“Essa queda do dólar é a reação ao PIB, que veio acima do esperado”, explicou Jefferson Laatus, sócio fundador do Grupo Laatus. “Isso deu uma boa tranquilizada no dólar momentaneamente”, disse à Reuters.

“O dólar está fraco no mundo também, com as preocupações acerca da guerra comercial, e a busca por outros ativos eleva a pressão sobre a moeda”, acrescentou.

Nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo comercial com a China pode ter que esperar até depois da eleição presidencial norte-americana em novembro de 2020, reduzindo as esperanças de uma resolução rápida para a disputa que tem pesado sobre a economia mundial.

O Banco Central vendeu nesta terça-feira todos os 10 mil contratos de swap cambial reverso e todos os 500 milhões em dólar spot ofertados. As informações são do portal G1.

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário