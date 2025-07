O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, teve retração de 0,7% em maio na comparação com o mês anterior, de acordo com dados divulgados pela autoridade monetária nesta segunda-feira (14).

Essa foi a primeira queda do indicador neste ano. A última vez que o IBC-Br teve contração havia sido em dezembro do ano passado (-0,9%).

Na comparação com maio de 2024, a prévia do PIB teve alta de 3,2%. Na parcial do ano, a alta do indicador chegou a 3,4% e, em 12 meses, o crescimento foi de 4%.