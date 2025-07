Política “Querem me destruir por completo”, diz Bolsonaro antes de alegação da Procuradoria-Geral da República

Parecer do Procurador-Geral é a última manifestação de acusação antes da abertura do julgamento.

No mesmo dia em que a PGR (Procuradoria-Geral da República) deve apresentar suas alegações finais na ação penal do núcleo 1 do inquérito que apura a elaboração de um suposto plano de golpe de Estado no País, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que querem “destruí-lo”.

“Querem me destruir por completo – eliminar fisicamente, como já tentaram – para que possam, enfim, alcançar você. O cidadão comum. A sua liberdade. A sua fé. A sua família. A sua forma de pensar”, escreveu Bolsonaro em rede social nesta segunda-feira (14).

Sem citar nominalmente a PGR, ou até mesmo o STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-presidente disse que “querem silenciar quem se opõe” e indagou: “Qual democracia permite apenas um lado falar, pensar e existir?”.

“E se não podem calar com censura, tentam com ameaças, inquéritos, prisão ou até com a morte. Não se enganem: se hoje fazem isso comigo, amanhã será com você”, continuou.

Alegações finais do “núcleo 1”

Todos os integrantes do chamado “Núcleo 1” são investigados pelo STF por suposta tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parecer do procurador-geral, Paulo Gonet, é a última manifestação da acusação antes do julgamento do mérito e consolida todas as provas colhidas durante a instrução.

São réus pelo “núcleo 1”:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens

Walter Braga Netto, general e ex-ministro da Defesa e da Casa Civil

Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor da Abin

Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF

Augusto Heleno, general e ex-ministro do GSI

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa

