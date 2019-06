O dólar fechou em queda nesta terça-feira (18), com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) na quarta-feira e de olho no exterior. Notícias sobre o cenário político interno e expectativas sobre a reforma da Previdência também seguem no radar. A moeda americana fechou em R$ 3,8601.

